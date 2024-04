ANCONA - Altro giro, altro avvicendamento. Il consiglio comunale perde ancora un pezzo. Ieri ha rassegnato le dimissioni Patrizia Serangeli, commercialista e insegnante di Diritto ed Economia al liceo Rinaldini, eletta con 335 voti nella lista di Fratelli d’Italia nelle ultime consultazioni amministrative. Il suo sostegno a Daniele Silvetti aveva destato una certa sorpresa, tenuto conto che in passato aveva appoggiato la candidatura di Valeria Mancinelli con la lista civica Ancona X Ancona. «La delusione è stata tanta - aveva spiegato - ma sono sempre stata di destra: per questo ho scelto Silvetti».

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Duello Morani-Ricci: le Europee usate come primarie Pd. Entrambi candidati (con poche chance) per le elezioni Ue del prossimo giugno

La comunicazione

Ieri mattina ha comunicato ufficialmente il suo passo indietro al sindaco. Una decisione su cui ha riflettuto fino all’ultimo, maturata in extremis. Ma per la docente ora si apre una nuova opportunità: stando alle informazioni trapelate, a lei verrà affidato il ruolo di revisore unico di Ancona Entrate. Il bando per l’assegnazione dell’incarico triennale nella società partecipata dal Comune, infatti, scadeva proprio ieri alle 11. E sembra che la Serangeli sia in pole position per quel ruolo, considerata la sua esperienza da commercialista. Nel 2016 ha fondato una cooperativa sociale che si occupa di disabilità e di recupero da dipendenze e reati: chissà che anche la mancata concessione della delega in ambito di disabilità non abbia inciso sulla sua scelta. Al posto della Serangeli, salvo sorprese, in consiglio comunale entrerà Fabio Mecarelli, che si è fatto conoscere come presidente dell’Associazione Antidegrado, impegnata negli ultimi anni nella lotta per il decoro nelle frazioni e al Piano. Le dimissioni della Serangeli sono solo le ultime di una lunga serie: di recente Massimo Parri (Rinasci Ancona) ha lasciato il posto a Daniele Giachi, a marzo se n’era andata Ida Simonella, sostituita da Angelo Tomassetti (Pd). A fare da apripista, a settembre, era stato Francesco Bastianelli, entrato nello staff del sindaco: , al suo posto, Riccardo Strano. Ma il Consiglio di oggi si terrà con un elemento in meno: non ci sono i tempi tecnici per la sostituzione della Serangeli.