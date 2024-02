PESARO Ario Costa al passo d’addio. Il presidente ha maturato la decisione di lasciare la carica di numero uno della Vuelle a fine stagione. Oggi alle 17 Costa (a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto) ufficializzerà la sua decisione di lasciare la carica a fine stagione e anche il Consiglio di Amministrazione con ogni probabilità seguirà questa strada. Forse in conferenza stampa si parlerà anche di come si intende proseguire questa annata, ma forse anche di quali potrebbero essere gli scenari dopo la fine del campionato. Sicuramente l’obiettivo principale ora è quello di cercare di mantenere la serie A, in modo da fare si che una situazione già difficile, non si complichi ulteriormente, magari a causa di una retrocessione in A2. Un’analisi effettuata ieri all’Hotel Flaminio dove si è svolta l’assemblea del Consorzio Pesaro Basket. Alla riunione, presieduta dal presidente Franco Arceci, hanno partecipato il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il comunicato

«Tutte le componenti nutrono stima e rispetto nei confronti l’una dell’altra e si sono allineate relativamente agli obiettivi del club, in campo e fuori - si legge nel comunicato diramato al termine dell’incontro -.Nonostante non si stiano ottenendo i risultati sportivi sperati e attesi, la squadra, la Società e il Consorzio sono come sempre uniti e determinati nel proseguire il proprio percorso e portare avanti il proprio programma di lavoro. La squadra, lo staff tecnico e la direzione sportiva sono composte di professionisti seri e preparati che ogni giorno lavorano duramente per salvaguardare la permanenza del Club in Serie A1, obiettivo primario che il Club si è prefissato di raggiungere con assoluta determinazione. Nonostante il contesto molto sfidante, c’è massima unità di intenti. Il presidente, il Cda e le altre funzioni della società continueranno a profondere tutte le energie necessarie per raggiungere gli obiettivi del Club, in campo e fuori – fino al termine della stagione».

In attesa dei «maggiori dettagli e considerazioni» del presidente Ario Costa, la situazione in fondo alla classifica è rmasta immutata vista la vittoria ottenuta a Treviso da Bologna lunedì sera. Così in fondo alla classifica le posizioni sono rimaste immutate da parte delle tre formazioni che sono in lotta per cercare di conquistare quel quattordicesimo posto che vorrebbe dire salvezza, e che ad oggi è nelle mani della Carpegna Prosciutto, complice il +19 della partita di andata vinta contro Treviso in casa. Lo scontro diretto con la Nutribullet valevole per il girone di ritorno è in programma il prossimo 30 marzo in Veneto.

La trasferta

Ma prima c’è la gara contro la Openjobmetis. All’andata Varese ha aperto la lunga crisi della Carpegna Prosciutto alla voce vittorie e prestazioni di squadra. La Openjobmetis in questo momento è 13esima, ma ha 4 punti di vantaggio sulla Vuelle ed è 1-0 negli scontri diretti e in caso di vittoria si metterebbe al riparo da un possibile arrivo a pari punti. La Vuelle dovrà provare a ripetere la gara giocata a Scafati, essendo magari più precisa su alcuni dettagli, in modo da poter tornare alla vittoria.