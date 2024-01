ANCONA Il Basket Girls perde i pezzi a livello dirigenziale. Sì, perché come anticipato circa un mese fa su queste pagine, ora sono diventate ufficiali nonché irrevocabili le dimissioni dell'ormai ex presidente Fabio Sturani. «A questa società, a questa piazza, a questa comunità ci legano molteplici emozioni» ha scritto Sturani nel comunicato diramato ieri nel quale vengono indicate le sue dimissioni nonché quelle di altri dirigenti della società biancorossa quali Francesca Gaetani, Giovanna Gaetani e Claudia Manna. «È quindi con una buona dose di rammarico e malinconia che comunichiamo questa decisione - si legge nella lettera -. La stagione sportiva 2023/'24 era stata programmata nei migliori dei modi, con nuove figure di spessore professionale ed umano indiscutibile, al servizio della prima squadra e soprattutto del settore giovanile. Abbiamo però dovuto constatare che una parte del Direttivo non ha apprezzato e tollerato il nuovo corso, demolendo un lavoro che con tanto impegno, fatica e passione era stato avviato nonostante i numerosi problemi interni ed esterni alla società. Usciamo prima di quanto programmato - ha proseguito Sturani nella lettera - per una forte ed evidente differenza di visione etico/morale, tecnico/sportiva e progettuale con altri componenti del Direttivo stesso».

Le decisioni

«Il tutto iniziata con l’esonero del ds Alessandro Nanni e le scontate conseguenti dimissioni di coach Luca Paolasini. Inoltre, ci sono stati punti di vista legittimamente diversi - si ricorda nella lettera - che hanno portato la maggioranza del direttivo del Basket Girls a riprendere un allenatore (chiaramente si parla di Luca Piccione alla guida della squadra dal 27 dicembre, ndr) seppur valido tecnicamente, che in precedenza aveva avviato un lodo contro la società. Motivo che tutti noi non siamo stati disposti a tollerare. Il Basket Girls sopravvive alle persone che ne scrivono un pezzo di storia. Alle giocatrici auguriamo il meglio per il loro futuro cestistico». Insomma una situazione di chiaro imbarazzo che la parte restante della società dovrà cercare di sistemare quanto prima. Il tutto nella prospettiva di cercare mantenere la Serie A2 tanto faticosamente conquistata due stagioni or sono.