Il Ct Mancini coordinatore delle Nazionali fino all'Under 20. Barzagli (ex Ascoli) nello staff. Ruolo anche per l'ex capitano dell'Ancona Favo

ROMA- Il Ct jesino Roberto Mancini, anche testimonial per la Regione Marche, sarà il coordinatore di tutte le Nazionali azzurre da quella maggiore fino all'Under 20. Nel suo staff anche l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli (campione del Mondo 2006) con un passato nelle Marche dal 2001 al 2003 con la maglia dell'Ascoli.

Lo staff

Alberto Bollini sarà il vice del Mancio mentre Antonio Gagliardi ricoprirà il ruolo di tattico in campo. Confermato invece Fausto Salsano, mentre Attilio Lombardo andrà a dirigere l’Under 20 con Francesco Antonioli (ex Roma campione d'Italia) preparatore dei portieri. Carmine Nunziata assumerà il ruolo di selezionatore per l'Under21, Bernardo Corradi passerà alla guida dell'Under 19 e l'ex capitano e allenatore dell'Ancona Massimiliano Favo all'Under 17. Maurizio Visicidi si occuperà della formazione tecnica della base azzurra.