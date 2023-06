Finali Scudetto Under 17, il ct Mancini al Del Conero: «Vorrei portare la Nazionale nelle Marche»

ANCONA - «Mi farebbe piacere se la Nazionale venisse a giocare ad Ancona o nelle Marche». È il sogno del ct azzurro Roberto Mancini, marchigiano doc e testimonial della regione, che questa sera (venerdì 23 giugno) è presente allo stadio Del Conero assieme al Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli in occasione della finale Scudetto Under 17 tra Inter e Roma (vinta in rimonta 1-2 dai giallorossi con le reti di Feola e Nardozi ad annullare l'iniziale vantaggio nerazzurro di Mosconi): «Spero di tornare qui ad Ancona (l’ultima fu l’amichevole Italia-Romania, novembre 2003), o comunque nelle Marche, con la Nazionale maggiore dopo l’Under 21. Ne stiamo parlando con il Governatore». E Acquaroli annuisce: «E’ motivo d’orgoglio far conoscere il territorio attraverso manifestazioni del genere». In sala stampa anche il Responsabile del Settore Giovanile Scolastico Figc Vito Tisci.

LEGGI ANCHE: Cartoline meraviglia. Ecco “Let’s Marche!” lo spot acchiappa-turisti. La presentazione con il Ct Mancini

L'incontro con la stampa

Nelle Marche, fino al 30 giugno, si assegneranno complessivamente 30 scudetti tra calcio e futsal maschili e femminili: «Essere qui è un doppio orgoglio - ha spiegato Bobby Gol -.

Queste finali le ho giocate nell’82 e le Marche sono la mia terra»