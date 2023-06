Fratelli d'Italia si struttura ad Ancona: Benvenuti Gostoli nomina tre vice coordinatori provincali. Ecco i nomi

ANCONA - Fratelli d’Italia si struttura maggiormente in provincia di Ancona. Nominati 3 vice cooordinatori provinciali da parte del Coordinatore Stefano Benvenuti Gostoli dopo un passaggio consultivo in assise. I nomi dei vicari indicati dall’onorevole anconetano per coadiuvarlo nella gestione organizzativa del partito sono Silvia Marchesini, già presidente di Circolo a Fabriano, Nicola Peverelli, già consigliere comunale di Trecastelli e Michela Staffolani, già presidente di Circolo ad Osimo.

«Crescita esponenziale»

«Un adeguamento della struttura oggi certamente opportuno - commenta Benvenuti Gostoli, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - a seguito della crescita esponenziale di Fratelli d’Italia sia nei numeri che nelle realtà territoriali in cui governa». Ai tre vice coordinatori vicari, già da tempo apprezzati nel territorio per l’impegno politico, vanno quindi i migliori auguri di buon lavoro.