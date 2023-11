Rivincita Lube, Perugia battuta al tie-break dopo la beffa in Supercoppa

CIVITANOVA Maratona vinta dalla Cucine Lube che infligge la prima sconfitta stagionale all’ormai ex imbattuta capolista Perugia, al termine di una bellissima sfida vinta dopo oltre due e mezzo di spettacolo ed emozioni pure dai padroni di casa. Duelli in ogni parte del campo: battute, muri, attacchi e difese con i due allenatori che le hanno provate tutte pur di venire a capo del match. Spettacolo tra due squadre che non hanno mai mollato. Equilibrio vinto dalla squadra di casa. La Lube ha contato sui 32 punti di Lagumdzija che chiude con il 60% in attacco. Perugia, che ha rinunciato a Leon, risponde con Ben Tara, fermo a quota 28. Se in campo umbro Plotnisky e Semeniuk hanno chiuso in doppia cifra, dall’altra parte della rete De Cecco ha mandato in doppia cifra sia Zaytsev che Nikolov.



La sfida fra centrali



La sfida tra i centrali? Il muro finale di Chinenyeze su Ben Tara, fotografa l’equilibrio tra i posto tre. Brividi a metà del primo set per due spettatori che devono essere soccorsi per un malore. Il gioco riprende dopo qualche minuto tra gli applausi. Al via spicca l’assenza di Leon tra gli umbri. La Lube sembra essere con la testa alla sfida di Superlega persa mercoledì a Biella. Perugia inizia meglio, i laterali attaccano bene e Flavio, dal centro, è una spina costante. La Lube non riesce a recuperare e si trova sotto di un set. Nel secondo apre bene il parziale Nikolov. 5-1 per i padroni di casa. Perugia non ci sta. Insegue ed aggancia la Lube a quota 22. Si innesca un punto a punto vinto dai cucinieri che sfruttano l’ace di Lagumdzjia e l’errore in attacco di Plotnisky.



La gestione



La Lube gestisce bene il terzo set.



Civitanova - Perugia 3-2

Zaytsev, 5 punti e il 71% in attacco, trascina i padroni di casa alla conquista del parziale. L’abbrivio del terzo dura poco per la Lube. D 1-3 Perugia opera una rimonta che fa crollare la Lube: 8-4 per gli umbri con i padroni di casa che rimangono sulle proteste per un palleggio più che dubbio degli umbri. La Lube molla, girandola di sostituzioni pre tie break per Blengini. Quinto set che dura ben trenta minuti. La Lube annulla 7 palle match agli umbri e chiude con il muro di Chinenyeze su Ben Tara agganciando così le zone alte della classifica.

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 10, Thelle, Motzo, Bisotto (l) n.e., Balaso (l), Zaytsev 13, Lagumdzija 32, Nikolov 16, Diamantini 8, De Cecco 1, Anzani, Bottolo, Larizza, Yant 2. All. Blengini.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Toscani, Candellaro n.e., Held n.e., Russo n.e., Giannelli 5, Herrera 3, Leon n.e., Ben Tara 28, Solè 6, Colaci (l), Flavio 15, Semeniuk 21, Plotnisky 16, Ropret. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

PARZIALI: 20-25; 35-33; 25-21; 16-25; 22-20

NOTE: 3-157 spettatori, incasso: 61.243,00 Euro. Cucine Lube: 21 battute sbagliate, 4 aces, 7 muri vincenti, 50% in ricezione (30% perfette); 50% in attacco. Perugia 24 b.s., 4 aces, 12 m.v., 64% in ricezione (43% perfette); 57% in attacco. Votato miglior giocatore: Lagumdzija.