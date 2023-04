Potenza Picena da urlo: pari in extremis. I giallorossi conquistano la Serie A2 e fanno la storia

ANCONA Un gol al fotofinish di Renan Pizzo regala la serie A2 alla Label System: è la rete del 2 a 2 a 32 secondi dal gong a consegnare il terzo posto matematico e il conseguente balzo di categoria. È letteralmente esploso il PalaPrincipi a una manciata di secondi dal termine dello scontro diretto fra il Potenza Picena e la Buldog Lucrezia, nell'ultima giornata di regular season della Serie B (girone D).

Il confronto

Terza contro quarta di fronte, una decisa a confermare il podio per volare al piano di sopra, l'altra decisa a mettere la freccia e "rubare" il pass. I potentini partivano con 2 punti di vantaggio in classifica e quindi con due risultati a disposizione su tre: vittoria e pareggio. E potendo contare anche sul vantaggio negli scontri diretti sulla Ternana. Per i gialloblu di Elia Renzoni scesi la stagione scorsa dalla A2 e decisi a tornarci la missione-sorpasso sembrava fatta. Copparoni fa 0 a 1 prima dell'intervallo, Nikinha pareggia ad inizio ripresa, Sabatinelli a metà ripresa riporta avanti la Buldog. In mezzo tanti liberi falliti dai locali e un rigore parato da Bellagamba ad inizio secondo tempo. Sino all'epilogo emozionante: portiere di movimento efficace dei giallorossi e gol di Pizzo a 32 secondi dalla fine, che ha dato il via alla gioia infinita in campo e fuori di tutta la Label System Potenza Picena. Una società che nel giro di 10 anni è riuscita nel raro capolavoro di salire dalla categoria più bassa del futsal, la Serie D, sino alla serie A2, nella nuova versione della prossima stagione. Il presidente Luciano De Luca, il vicepresidente Samuele Mosconi, il direttore Simone Consolani sono loro tre che hanno creato e condotto il club così in alto, trascinati da passione e competenza -, tutto il resto della dirigenza, lo staff capeggiato dai tecnici Giuseppe Moro e Nikinha Silveira, oltre ovviamente a tutti i calciatori e i rispettivi tifosi, hanno scritto un'altra pagina fantastica di storia del Futsal Potenza Picena, quest'anno sponsorizzato Label System. E' Serie A2, e gioia sia. Per la Buldog, così come per il Recanati (che ieri ha vinto coi Grifoni e ha chiuso quinto) e la Ternana saranno invece "solamente" playoff. Niente da fare per la Futsal Ancona, sconfitta dalla Dozzese e quindi fuori dal lotto delle migliori settime classificate che partecipano agli spareggi promozione.

Ultima giornata Label System Potenza Picena-Buldog Lucrezia 2-2, Cerreto D'Esi-Corinaldo 6-2, Ternana-Cus Ancona 8-3, Etabeta-Cus Macerata 3-1, Futsal Ancona-Dozzese 2-3, Recanati-Grifoni 5-3.

Classifica finale: Russi 58, Dozzese 55, Label Shystem Potenza Picena* e Ternana 45, Recanati e Buldog Lucrezia 43, Futsal Ancona 33, Cerreto D'Esi 30, Cus Ancona 23, Corinaldo 22, Etabeta 21, Grifoni 19, Cus Macerata 3.