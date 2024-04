Incidente nella notte a Potenza Picena, moto contro auto: centauro portato a Torrette

POTENZA PICENA - Moto contro auto ieri sera lungo la strada Regina, a Porto Potenza. Il centauro, un 50enne di Ancona, è rimasto ferito ed è stasto trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto la Croce Rossa di Porto Potenza

Era in sella alla sua moto Bmw Gs 1.200 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto lo scontro con una Fiat Seicento condotta da un 53enne di San Severino. Sul posto la Croce Rossa di Porto Potenza e l'automedica di Recanati.