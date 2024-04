POTENZA PICENA I giardini di Villa Buonaccorsi diventano un laboratorio formativo per aspiranti giardinieri di aree verdi a carattere storico: come preannunciato nel corso dell’assemblea pubblica a ottobre al teatro Mugellini di Potenza Picena alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è ufficialmente partito il corso Oltre il giardino.

L’iniziativa

L’iniziativa del ministero della cultura, con la collaborazione del Servizio I della direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, curata e realizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con il supporto dell’associazione parchi e giardini d’Italia. Il corso è articolato in quattro incontri: i primi due si sono svolti venerdì e sabato, i prossimi e 10-11 maggio. Per ogni lezione è previsto lo svolgimento di una parte laboratoriale mattutina all'interno dei giardini della villa, acquisita a patrimonio dello Stato, e di una parte teorica pomeridiana a partire nei locali dell'auditorium Ferdinando Scarfiotti di Potenza Picena. Oltre 30 i partecipanti provenienti da tutta Italia. L’incontro introduttivo ha visto la partecipazione del dirigente del ministero della cultura, Luigi Scaroina e dell’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, che ha sottolineato come «i giardini di Villa Buonaccorsi siano tra i gioielli più preziosi della nostra Regione. Questa iniziativa punta proprio a favorirne la valorizzazione». In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Potenza Picena, è intervenuto l’assessore alla cultura e al turismo Tommaso Ruffini, che ha sottolineato come questa iniziativa «sia un primo passo verso quella che sarà un cammino di valorizzazione di Villa Buonaccorsi, complesso monumentale che riveste un ruolo importantissimo per la città, ma anche per il territorio circostante».