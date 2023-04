Vuelle, vedi Napoli e poi perdi: fatale il blackout nel quarto periodo (98-87)

PESARO Ieri alle 14 la Carpegna Prosciutto è partita alla volta di Napoli dopo essersi allenata in mattinata a Pesaro, e questa sera alle 19 (diretta on line su Eleven Sports e radiofonica sulle frequenza di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) affronterà la GeVi, nella penultima giornata della stagione regolare del massimo campionato di serie A.

Le curiosità

Quella odierna sarà la sfida numero 23 tra le due squadre e nel computo delle vittorie totali conduce la Vuelle per 13 a 9, ma a Napoli i padroni di casa conducono per 6 a 4. Da quando le due squadre sono tornate ad affrontarsi in A sono arrivate solo vittorie esterne da parte di entrambe le squadre. Nelle sfide tra i due allenatori su 21 partite giocate l'allenatore della Carpegna Prosciutto Jasmin Repesa ha vinto 17 volte, mentre coach Cesare Pancotto è a meno uno da 500 vittorie in A. L'ex del match sarà il lungo della Carpegna Prosciutto Leonardo Totè, che nella passata stagione andò a referto in nove occasioni con la maglia della GeVi giocando però solo tre partite. Infine l'ultima partita di stagione regolare prevista per domenica 7 maggio, si giocherà in contemporanea alle ore 18 e i ragazzi di coach Jasmin Repesa ospiteranno in casa Tortona.

La partita

Il primo quarto da fuochi d'artificio a Napoli. La prima scossa dopo 6' con la doppia tripla Howard e due liberi (19-13). La Vuelle fatica a difendere dal perimetro (24-19) anche se trova punti pesanti con Cheatham, Visconti e Kravic (24-23). Napoli va a fiammate con preziosi punti anche dalla lunetta con Uglietti (30-27). Tanti punti subiti dalla Carpegna Prosciutto, altrettanti quelli realizzati.

Nel secondo periodo la Vuelle la ribalta in un amen (30-35) con un parziale di 0-8 firmato da una tripla di Delfino. Pancotto chiama il time-out. Napoli reagisce con la stessa moneta: 8-0 e sorpasso (38-37) con il libero di Stewart. Il time-out di Repesa non ha lo stesso effetto. Ma Delfino c'è dalla lunga: 40-40. Moretti idem: 44-43. Vuelle e GeVi restano incollate. Williams, intanto, si becca il terzo fallo di serata e regala 2 liberi a Kravic. E' una altelena di punti ed emozioni. La Carpegna Prosciutto dal +3 (44-47) alla fine va al riposo lungo sotto di 2 (52-50) con due tiri liberi segnati da Jordan Howard.

Il terzo tempo si apre con la tripla di Cheatham (52-53). La Vuelle trova la via del canestro ma soffre dietro. La partita si riscalda, "non condivisibile" per lunghi tratti la direzione arbitrale. Rahkman mette la tripla e la Vuelle rimette il naso avanti (59-60). Dalla lunetta sempre Rahkman è glaciale e piazza uno dietro l'altro tre liberi (63-63). Partita in equilibrio assoluto (73-73).

Il quarto e ultimo quarto è la fotocopia di quanto visto fino ad ora. Piccoli strappi, fiammate (77-75). Napoli prova la fuga per la vittoria a 6'33 dalla fine della partita (85-79) con uno scatenato Stewart ma Totè, Delfino e Rahkman (tripla) tengono in piedi la Vuelle (85-84). Altra fiammata: +5 Napoli grazie a una tripla di Michenau (vera spina nel fianco della Vuelle), poi la palla rubata e il canestro di Williams. Howard bombarda. Pesaro appare paralizzata dopo aver accarezzato il -1: il blackout vale il 10-0 per Napoli. Delfino reagisce dalla lunga distanza (95-87) tenendo (forse) in vita la Carpegna Prosciutto. Repesa pesca dalla panchina le ultime carte ma non cambia nulla. Lo strappo, ormai, è compiuto (98-87).