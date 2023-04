PESARO Ieri è arrivata l’ufficialità dell’anticipo della partita tra GeVi Napoli e Carpegna Prosciutto valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie A, che si disputerà sabato alle 19 al Pala Barbuto. Inizialmente la gara era in programma domenica alle 17.30, ma a causa di problemi di ordine pubblico, dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcio Napoli si è deciso di anticiparla.



Al lavoro

Intanto ieri la Corte federale di Appello, «visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Openjobmetis Pallacanestro Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva». La riduzione dell’iniziale penalizzazione di 16 punti riscrive così la classifica, in particolare nella parte bassa, con Varese che risale a 21 punti mentre Napoli scivola a quel penultimo posto che sancisce la retrocessione. Un ulteriore elemento che renderà ancor più calda l’atmosfera al Pala Barbuto. Mentre a Varese basterà vincere domenica per essere salva.

La nuova classifica

Dopo la decisione della Corte federale di Appello la nuova classifica vede in testa Bologna con 44 punti; Milano 42; Tortona 36; Venezia e Sassari 32; Trento e Brindisi 28; Pesaro e Brescia 26; Scafati e Treviso 22; Varese 21; Trieste, Reggio Emilia e Napoli 20; Verona 18. Il destino playoff resta dunque tutto nella mani della Carpegna Prosciutto che ieri si è ritrovata in palestra per preparare al meglio la partita in Campania. Nella gara di andata la GeVi espugnò la Vitrifrigo Arena (99-97) dopo un tempo supplementare. In quel match purtroppo Matteo Tambone si fratturò il polso che lo costrinse poi a guardare i suoi compagni da fuori per alcune partite, i migliori in casa Carpegna Prosciutto furono Davide Moretti che mise a segno 24 punti, ma anche Dejan Kravic, Kwan Cheatham e Muhammad-Alì Abdur-Rahkman fecero delle buone prestazioni chiudendo rispettivamente con 15, 19 e 20 punti. Rispetto a quel match Napoli ha salutato coach Maurizio Buscaglia affidando la squadra al vice Cesare Pancotto, ma anche alcuni giocatori come per esempio gli statunitensi Robert Johnson e Devin Davis, oltre a Dimitrios Agravanis, e anche l’ex Vuelle Simone Zanotti ha lasciato la Campania accasandosi a Torino. Di contro sono arrivati anche un paio di giocatori come il playmaker americano Joe Young figlio d’arte, visto che suo padre Michael ha vestito le maglie di Udine, Reggio Calabria e Fabriano negli anni 90. Altro arrivo a stagione in corso è stato quello dell’ala statunitense Thomas Wimbush.

I numeri di Napoli

Dando uno sguardo ai numeri individuali dei prossimi avversari della Carpegna Prosciutto, il lungo ex Trento JaCorey Williams è il giocatore che ha segnato più punti fino a questo momento ed è anche quello maggiormente impiegato, oltre ad essere il più preciso nel tiro da due punti con il 63,3 %, il miglior rimbalzista della squadra sia negli offensivi, che nei difensivi e anche nei totali. Il suddetto giocatore è il leader nelle palle recuperate, nelle perse e quello che ha la migliore valutazione individuale di tutta la squadra. Nelle conclusioni da tre punti il più preciso è l’ala Nicolò Dellosto che viaggia con il 40,9 %. Nei tiri liberi il giocatore che ha la percentuale più alta è Joe Young con l’88,2 %, mentre negli assist comanda il play francese David Michineau. Alla luce dei suddetti numeri il pericolo numero per i ragazzi di coach Repesa è JaCorey Williams, giocatore dotato di atletismo e velocità, che bisognerà provare a limitare al massimo per provare a portare a casa la vittoria.