Pullman della Sap di Potenza Picena si sfrena a Gubbio, travolge due auto e ferisce una donna prima di rimanere in bilico

GUBBIO - È successo ieri pomeriggio a Gubbio, all'ingresso di un centro commerciale, sembra per un guasto meccanico: il pullman della SAP di Potenza Picena si è sfrenato, ha centrato due macchine e ha ferito una donna (che si trovava all'interno di una delle due auto) portata poi all'ospedale di Branca vicino Gubbio. Nella sulla corsa, l'autobus turistico senza passeggeri a bordo, ha buttato giù un muro ed è rimasto in bilico praticamente sull'ingresso del parcheggio.

Sul posto anche una gru speciale

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio. Necessario anche l'intervento di una gru speciale da Perugia. Non riuscivano a tirare su il mezzo, quindi l'anno imbragato da dietro e l'hanno rimesso l'hanno rimesso in strada. Il pullman è rimasto poi parcheggiato in strada perché aveva un problema meccanico.