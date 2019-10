Sasso Simone, scivola in un sentiero: donna soccorsa in eliambulanza da Arezzo

SASSO SIMONE E SIMONCELLO - Una 40enne è rimasta ferita durante un’escursione sul Sasso Simone e Simoncello. La donna, originaria di San Felice sul Panaro, vicino Modena, era in compagnia di altre quattro persone quando è scivolata accidentalmente in un sentiero riportando alcune ferite. Per il suo recupero è intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Arezzo e atterrato poi sullo stadio di Novafeltria. La donna, dopo tanta paura, rimasta ferita solo a una caviglia e fortunatamente non in gravi condizioni, è stata alla fine trasportata in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA