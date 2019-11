Porto d'Ascoli-Vigor, chi vince fa un importante salto in avanti in classifica

PORTO D'ASCOLI - Appuntamento alle 14,30 per un importante anticipo del torneo di Eccellenza. Il Porto d'Ascoli che con Izzotti al debutto in panchina nell'ultima giornata è tornato alla vittoria superando 3-1 il Grottammare riceve la visita della Vigor Senigallia reduce dall'1-1 casalingo con l'Anconitana con i rossoblù raggiunti solo nel finale dalla formazione di Ciampelli. Partita importante per entrambre le squadre: chi vince può scalare diverse posizioni in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA