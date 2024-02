Asd Arcieri Il Falco, quante gioie campionati italiani indoor di Pordenone GUARDA LE FOTO

PORDENONE - Giorni di divertimento e di soddisfazioni, un'esperienza di grande valore. Da giovedi a domenica alla Fiera di Pordenone, si è svolto il 51^ campionato italiano indoor di tiro con l’arco, presenti circa 1300 arcieri provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nelle varie divisioni arcieristiche.

Nella mattinata di giovedi si è svolta la gara per l’assegnazione dei titoli di classe della Divisione Arco Nudo che ha visto l’Asd Arcieri Il Falco salire sul podio per la medaglia d’oro con Conny Concetta Pinto (Master Femminile) e per quella di bronzo con Paolo Corradi (Master Maschile).

Medaglia d’oro anche alla squadra Master Femminile composta da Conny Concetta Pinto, Erika Sabatini e Marinella Talevi.

La competizione ha visto la partecipazione di altri atleti della Asd Arcieri Il Falco: Claudia Pelagagge (Senior Femminile), che ha raggiunto il nono posto, Flavio Censi e Leonardo Narcisi (Master Maschile).

Un grande successo per la società arcieristica falconarese che ha visto le proprie atlete e atleti premiati per l’impegno profuso sia nella gara di questa competizione nazionale che in quelle a cui hanno partecipato nei mesi scorsi per ottenere la qualifica all’accesso ai Campionati.