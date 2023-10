Pogba, le controanalisi confermano la positività al testosterone. Allegri: «Sono dispiaciuto». Ora Paul ha due strade

Confermata la positività di Paul Pogba. Il calciatore francese della Juventus ha svolto ieri al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa le controanalisi dopo la positività al testosterone riscontrata in occasione del match contro l'Udinese del 20 agosto. Le controanalisi del campione B hanno confermato la positività del giocatore.

Le controanalisi erano state richieste dallo stesso giocatore, alla presenza dei suoi avvocati e dei periti di parte, per rilevare unicamente tracce di testosterone, sostanza alla quale il francese è risultato “non negativo” un mese e mezzo fa. La conferma di tracce di testosterone apre il fronte della giustizia sportiva. La priorità del giocatore è escludere innanzitutto l’intenzionalità dell’assunzione, per ridurre l’eventuale squalifica da 4 a un massimo di 2 anni.

Pogba, le due opzioni: patteggiamento o processo

Pogba ora dovrà decidere se patteggiare (con possibilità di uno sconto non superiore alla metà della proposta di squalifica della Procura Antidoping) oppure andare a processo.

Allegri: «Umanamente mi dispiace per Paul»

Dopo la sospensione cautelare e il blocco dello stipendio (previsto dall’art. 5.5 dell’accordo collettivo), la Juve può procedere alla risoluzione di contratto, con un risparmio di 30 milioni fino al 30 giugno 2026.

Di Pogba ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: Attendiamo quello che sarà, dire ora non serve a niente. Umanamente mi dispiace per Paul»