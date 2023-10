Elodie, Andrea Iannone torna in pista e la cantante si scioglie: «Ti amo»

Elodie e Andrea Iannone, ormai, fanno coppia fissa da più di un anno e i due, anche se sui social sono molto riservati, non mancano di dimostrarsi a vicenda il loro amore con pochissime, ma significative, storie e post. La cantante, nelle scorse ore, ha pubblicato una dolce dedica per il compagno che, a breve, dopo quattro anni di squalifica, ritornerà in pista a cavallo di una nuova moto.

La dedica di Elodie

Andrea Iannone ha pubblicato un post Instagram in cui sta guidando una minimoto e come didascalia scrive: «Sono tornato», aggiungendo un cuore rosso. Quindi, la sua fidanzata, Elodie, ha commentato scrivendo: «Ti amo da morire», ma ha anche condiviso la gioia del fidanzato, ripostando la foto sul proprio profilo Instagram, a mo di storia e scrivendo, di nuovo: «Ti amo».

Nonostante, negli ultimi tempi siano circolate voci che annunciavano una crisi tra i due, Elodie e Andrea sembrano, invece, felicissimi insieme e i fan della coppia sono sicuri che nei prossimi mesi vedranno la cantante nei box per supportare il fidanzato.

La nuova avventura di Andrea Iannone

Andrea Iannone, dopo quattro anni di squalifica dalla MotoGP per doping, ritornerà in pista, nel prossimo mondiale Superbike, con il team Ducati Go Eleven e guiderà una Panigale V4-R.

Il pilota ha firmato un contratto per il 2024 con opzione di rinnovo nel 2025.