Elodie nuda, lo sfogo dopo le critiche: «Mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è: spogliarsi è arte e libertà»

Elodie si spoglia e scoppia la polemica. La cantante, dopo le critiche per le foto scattate per promuovere il suo ultimo singolo "A Fari spenti", ha risposto a tono. «Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera», polemizza Elodie, in occasione della presentazione del suo clubtape Red Light.

Cosa ha detto Elodie

«Tanti mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me - sottolinea l'artista - è arte e libertà».

Elodie non esita a mostrarsi nemmeno nei video che accompagnano i sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, Red Light, disponibile dal 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali. La copertina dell'album è firmata da Milo Manara, che ha trasformato con la sua arte l'immagine di Elodie nuda usata per il singolo A Fari Spenti.