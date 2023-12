Elodie, matrimonio in vista con Andrea Iannone? «Pensano al grande passo». Il nuovo progetto alla conquista dell'America

Dopo aver conquistato il mercato italiano Elodie è pronta a volare in America. E con Andrea Iannone...

Per Elodie è un momento d'oro. La sua voce piace più del suo corpo spesso messo a nudo. Non a caso i suoi concerti hanno registrato in ogni data il sold-out. Piace in Italia, piace all'estero. Per questo la sua casa discografica - rivela Oggi - ha deciso di investire su di lei in tutta l'America.

Star mondiale

La speranza è quella di ripetere il successo avuto da Laura Pausini diventata una star Mondiale, soprattutto in Sud America. Chissà non ci riesca anche la cantante romana. Intanto Elodie sta studiando un progetto musicale a due voci con la sua amica e collega Annalisa.

L'amore

Un momento d'oro anche nel privato. L'amore con Andrea Iannone fa sognare i fan di entrambi. E la coppia sembra (quasi) pronta per accontentarli. Sempre secondo il settimanale Oggi i due starebbero facendo progetti in grande stile: matrimonio in vista?