Elodie e Andrea Iannone, voci di matrimonio: galeotto l'anello di diamanti (che non passa inosservato)

Elodie e Andrea Iannone sono più felici e innamorati che mai. La coppia è volata in Australia per le gare di SuperBike del pilota, tornato a gareggiare dopo la squalifica di 4 anni appena conclusa. Torna sul podio Andrea Iannone e al suo fianco c'è Elodie. La chimica è alle stelle e l'amore potrebbe presto compiere un passo in avanti molto importante: il matrimonio.

I paparazzi di Chi hanno catturato Elodie e Andrea di ritorno dall'Australia, mentre passeggiano per le strade di Milano e hanno notato un dettaglio molto luminoso all'anulare della cantante.

L'anello di diamanti

Elodie e Andrea Iannone potrebbero compiere presto un passo molto importante, quello del matrimonio. L'anello di diamanti indossato dalla cantante e sfoggiato per le strade di Milano ha fatto sognare i fan della coppia, ma per adesso non si sa ancora nulla, se non che si tratta di un regalo del motociclista.

L'anello è un eternity in oro bianco con giro di diamanti, il cui costo parte da almeno 2mila euro e può arrivare anche a 9mila euro.

Un regalo di non poco conto, ma la relazione tra la cantante e il motociclista prosegue, tra alti e bassi, da oltre 4 anni.