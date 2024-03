Elodie e Andrea Iannone nudi, il bacio in piscina e in mare a mezzanotte. E i fan si preoccupano

Elodie e Andrea Iannone in vacanza e in love: sono proprio queste le parole che usa la cantante romana su Instagram pubblicando alcune foto con il compagno motociclista, ex di Belen Rodriguez, a cui è legata dal 2022. Immagini in cui appaiono belli e innamorati: nella prima foto sono entrambi nudi e abbracciati e in procinto di baciarsi, mentre le altre testimoniano i loro momenti di relax insieme, tra bagni notturni al mare e qualche drink.

I commenti al post dei fan sono esilaranti: «Lui sembra una statua, ha un anno meno di me e io sembro suo zio», dice Victor. «Il piano ha funzionato, mi sono ingelosito, se vuoi possiamo tornare insieme», scrive un utente. C'è chi vorrebbe unirsi alla compagnia e chi li invidia: «Non so chi vorrei essere dei due», si legge.

Nei giorni scorsi i due erano a Barcellona dove Iannone ha corso in Superbike finendo secondo al Gran Premio di Catalogna. Un podio festeggiato dalla stessa Elodie, che lo attendeva a braccia aperte nel box per questo grande risultato al rientro sulle piste. «Orgogliosa di questo meraviglioso rientro! Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo».