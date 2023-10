Dal Polpo al Papu: Gomez squalificato «2 anni per doping», sostanza proibita quando era al Siviglia

Dal Polpo (Pogba) al Papu. Il Papu Gomez, acquistato di recente dal Monza e in procinto di sfidare la Roma questa domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico, è stato squalificato per doping. L'ex del Siviglia sarebbe stato squalificato per due anni, dopo essere risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, pochi giorni prima del Mondiale in Qatar.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.



🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023