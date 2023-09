Pesaro, per il giorno di San Terenzio c'è la Regata del Patrono: alle 11 lo start

PESARO Questo sabato, 23 settembre, si disputa la 33esima Regata del Patrono, organizzata dalla sezione pesarese della Lega Navale che ci tiene a tener viva questa tradizione in occasione della festa di San Terenzio. La partenza della gara verrà sancita alle 11 del mattino, preceduta dal briefing che si terrà due ore prima, alle 9, nella sede del sodalizio di strada tra i due Porti.

Chi è ammesso

Alla regata sono ammese tutte le imbarcazioni a vela e derive, esclusi gli Optimist. La classifica dei cabinati sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale, mentre quella delle derive con applicazione dei compensi di Portsmouth.

Il tempo limite

Il tempo limite per concludere la regata è fissato per le 16,30. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, al termine del ristoro che verrà offerto dagli organizzatori a tutti gli equipaggi partecipanti in nome della sana convivialità che anima la vita degli amici del mare.