PESARO Ultimi tasselli per la riorganizzazione dell’ arcidiocesi di Pesaro. Nuovo giro di incarichi fra le parrocchie in vista della ricorrenza del patrono San Terenzio il 24 settembre. L’annuncio dell’arcivescovo Sandro Salvucci alla vigilia del convegno pastorale riguarda ulteriori trasferimenti di parroci che avverranno tra ottobre e novembre e che completa il primo annuncio della scorsa estate andando a riposizionare le funzioni in particolare nell’entroterra dopo l’istituzione delle tre unità pastorali che riguardano 11 parrocchie.

Mancano i sacerdoti e si fa di necessità virtù, così che alcuni parroci diventano “uno e trini”. Don Antonio Bonizzi fino ad oggi in aiuto pastorale alla parrocchia San Martino viene nominato vicario parrocchiale alla parrocchia San Pietro in Calibano di Villa Fastiggi. Don Enrico Giorgini parroco a San Pietro viene anche nominato parroco e legale rappresentante delle parrocchie di San Tommaso in Foglia ad Apsella e dei Santi Guirico e Giuditta di Montelabbate. Mentre don Alois Fechet finora amministratore della parrocchia di San Tommaso e di Montelabbate assume l’incarico di aiuto pastorale alla parrocchia di San Pietro in Calibano.

Don Giuseppe Leone fino ad oggi parroco di San Donato a Belvedere Fogliense e della parrocchia Corpus Domini di Padiglione assume il ruolo di vicario parrocchiale all’Unità pastorale di Pesaro centro. Don Marco di Giorgio, già parroco a Santa Maria Assunta di Montecchio e in procinto di essere nominato nuovo vicario generale per i prossimi 5 anni nel giorno di San Terenzio, verrà anche nominato parroco e legale rappresentante delle parrocchie di Padiglione e Belvedere. Don Germano Montesi, fino a oggi aiuto pastorale della parrocchia di San Pietro in Calibano, viene nominato parroco in solido di più parrocchie: Santa Maria Assunta a Montecchio, San Donato a Belvedere Fogliense e Corpus Domini a Padiglione. Infine don Nicolas Rasolo finora aiuto pastorale nelle parrocchie di Gradara viene nominato vicario nelle stesse parrocchie di Montecchio, Belvedere Fogliense e Padiglione. Il nuovo assento annunciato dall’arcivescovo Salvucci parte appunto dalla costituzione di tre nuove Comunità pastorali che accorperanno così facendo alcune parrocchie della prima periferia a nord di Pesaro, dei castelli e dell’entroterra.

La prima Comunità pastorale riunisce le parrocchie di Santa Croce, San Luigi Gonzaga e Santa Veneranda (parroco don Mario Florio). Parroco che condivide la cura pastorale dell’intera Comunità sarà don Valan Raj, finora amministratore delle parrocchie di San Michele Arcangelo a Novilara e San Giuliano a Trebbiantico. Aiuto pastorale don Adelio Battarra e don Michele Simoncelli. La seconda Comunità pastorale riguarda San Terenzio e Marina di Cattabrighe, Santa Maria delle Fabbrecce, San Matteo Apostolo a Roncaglia, San Lorenzo a Case Bruciate e San Giovanni Battista a Babucce. Parroco don Massimo Regini, finora parroco di Santa Veneranda.

La terza Comunità pastorale sarà costituita dalle parrocchie di San Martino Vescovo (don Lorenzo Volponi) e San Paolo Apostolo (don Alberto Levrini). Parroco che condivide la cura pastorale dell’intera Comunità sarà don Michele Rossini. E infine don Pavel, amministratore della parrocchia di San Luigi Gonzaga lo sarà anche delle parrocchie di Novilara e Trebbiantico.