PESARO - Fra zone off limits e strutture “impacchettate” il traffico dei viaggiatori alla stazione ferroviaria non si ferma. E i lavori in corso si prospettano ancora lunghi. Ecco il cronoprpgramma aggiornato di RfI (Rete Ferroviaria Italiana). Entro l’anno fa sapere Rfi direzione stazioni, è prevista la consegna della prima parte degli interventi con la stazione riqualificata a partire dalla facciata e l’inizio dei lavori per ascensori, superamento delle barriere architettoniche e migliore accessibilità.

La complessità

«Sono in corso – spiega l’architetto di Rete Ferroviaria Italiana, Francesca Cerrone – i lavori per il fabbricato viaggiatori, oltre a tutta l’area alle spalle dei binari. Non saranno sufficienti tre mesi per ultimare il complesso lavoro sull’edificio oggi impacchettato, dal momento che dev’essere fatto il miglioramento e l’adeguamento sismico. Si sta procedendo anche con lavori collaterali, cioè la nuova biglietteria e la riorganizzazione degli spazi interni per viaggiatori e addetti ai lavori. Per quanto riguarda invece le altre opere gli interventi per la riqualificazione delle pensiline ferroviarie, dei marciapiedi della stazione e dell’attuale sottopasso ammalorato che porta verso il parcheggio lato Miralfiore, inizieranno dopo l’estate. E forse già dall’autunno verrà avviato il cantiere anche per il nuovo fabbricato di accesso alla stazione, lato Miralfiore, permettendo così l’ampliamento della stazione stessa».

La certificazione: lo scalo ferroviario di Pesaro ricordano i tecnici Rfi, che stanno lavorando alle opere di miglioramento e valorizzazione, è uno dei primi 4 progetti pilota scelti per ottenere la certificazione del protocollo europeo Invision grazie anche a nuovi materiali utilizzati in fase di cantiere, più accessibilità perché verranno installati ascensori indoor e realizzati collegamenti pedonali in uscita dalla stazione e verso il centro città. Aree esterne: si dovrà invece attendere gli inizi del 2025, quando ormai il fabbricato viaggiatori sarà quasi ultimato, per vedere riorganizzata la sosta dei viaggiatori e dei taxi in ingresso e in uscita dalla stazione. Rete Ferroviaria con il servizio Lavori Pubblici del Comune ha concordato il completamento dell’attuale ciclabile, che oggi si interrompe su viale della Liberazione per collegarla poi all’area delle vecchie mura romane intorno al San Salvatore e arrivare alla stazione, collegandosi con il tratto di via Montegrappa fino a ridosso del centro storico. Il progetto esecutivo dell’opera è però demandato alla nuova giunta comunale. E sempre fra fine 2024 e inizio 2025 dovranno essere rifatti arredi, pavimentazione e illuminazione del piazzale stesso della stazione.