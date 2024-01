Ondata di neve sul Molise, in Serie D rinviata a data da destinarsi Vastogirardi-Fossombrone

FOSSOMBRONE Vastogirardi-Fossombrone, gara del girone F di Serie D in programma domani (21 gennaio), non si disputerà. La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa a causa del meteo avverso con le pesanti nevicate che si sono abbattute in queste ore in Molise.

LEGGI ANCHE: Polveriera Fano, il presidente Russo annuncia sui social: «Mi dimetto»

Il rinvio

Non è ancora stato ufficializzato il giorno per il rinvio. Allo stato attuale lo stadio Di Tella risulta completamente innevato tanto da rendere impossibile la disputa del match.