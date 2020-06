Terremoto in Molise di magnitudo 3.5, epicentro in provincia di Campobasso. Avvertita fino a Foggia e in Abruzzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata pochi minuti fa in provincia di Campobasso. L'epicentro del sisma si trova a 3 chilometri a Sud-Est del Comune di Montecilfone.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in una vasta area, da Campobasso a Foggia, ma anche sul Gargano e debolmente a Pescara come risulta dai commenti sui social network. Non risultano per adesso danni a persone o cose.



Ultimo aggiornamento: 19:06