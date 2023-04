Tragedia allo stadio: tifoso ha un malore fatale, partita sospesa. Arbitro donna fa il massaggio cardiaco

Arbitro donna sospende la partita di calcio per soccorrere uno degli spettatori, poi morto all'ospedale. È accaduto allo stadio Di Tella di Vastogirardi (Isernia) dove era in corso l'incontro, di serie D, del Vastogirardi contro l'Avezzano concluso poi 1-0 per i padroni di casa. Secondo quanto si è appreso mancavano pochi minuti alla fine quando l'arbitro Cristiana Laraspata, della sezione di Bari, ha fermato il gioco per soccorre l'uomo colto da malore. Solo dopo l'arrivo dell'ambulanza e il trasferimento dell'uomo in ospedale la partita è ripresa.

Il massaggio cardiaco

L'uomo è stato soccorso dall'arbitro 28enne che è un medico rianimatore: in attesa che arrivasse l'ambulanza la dottoressa gli ha praticato il massaggio cardiaco prima di affidarlo alle cure del 118 che lo ha poi tasportato in ospedale. Solo a quel punto Laraspata ha fatto riprendere il match terminato per 1 a 0 per Vastogirardi. L'uomo però non ce l'ha fatta ed è morto dopo l'arrivo in ospedale.

Il tifoso muore all'ospedale

