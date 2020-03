Niente gol in provincia di Pesaro: ecco tutte le partite rinviate dall'Eccellenza in giù

ANCONA Riparte il calcio dilettantistico regionale dopo il decreto del Governo legato all’emergenza Coronavirus. Dopo il decreto, che dispone la sospensione delle manifestazioni nella provincia di Pesaro fino all’8 marzo, il Comitato regionale della Figc ha comunicato tutte le partite rinviate programmate nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo, relative alla nona giornata del girone di ritorno. Restano confermate tutte le restanti.



ECCELLENZA

Atletico Gallo-Urbania

Fossombrone-Sassoferrato Genga



PROMOZIONE girone A

Gabicce Gradara-Mondolfo

Villa San Martino-Osimana



PRIMA CATEGORIA girone A

Mercatellese-Lunano

Montecalvo-Santa Veneranda

Osteria Nuova-Pesaro Calcio

Piobbico-Sant’Orso

Real Metauro-KSport Azzurra

San Costanzo-Cagliese

Vadese-Tavernelle

Vismara-Fermignanese



PRIMA CATEGORIA girone B

Marotta-Castelleonese



SECONDA CATEGORIA girone A

Acqualagna-Piandirose

Apecchio-Monte Cerignone

Carpegna-Schieti

Fermignano-Macerata Feltria

Peglio-Piandimeleto

Real Altofoglia-Vis Canavaccio

Santa Cecilia-Casinina

Tavoleto-Frontonese



SECONDA CATEGORIA girone B

Tavullia-Villa Ceccolini

Csi Delfino Fano-Arzilla

Isola di Fano-Offside

Maior-Pontesasso

Montecchio-Cuccurano

Muraglia-Gradara

Torre San Marco-River Urbinelli

Usav Pisaurum-Real Gimarra



JUNIORES UNDER 19 REGIONALE girone A

Fossombrone-Valfoglia

Urbania-Ostra Vetere

Urbino-Gabicce Gradara



UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI girone A

Junior Pergolese-New Academy

KSport Azzurra-Fossombrone

Usav Pisaurum-Vigor Senigallia

Villa San Martino-Della Rovere



UNDER 15 GIOVANISSIMI regionali girone A

Csi Delfino Fano-Accademia Granata

Muraglia-KSport Azzurra

New Academy-Villa San Martino

Spes Arcobaleno-Senigallia

Urbania-Fossombrone



GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI

Vis Pesaro-Ternana



CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

Vis Pesaro-Porto d’Ascoli





