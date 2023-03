Pareggio per il Valdichienti nell'andata dei quarti di Coppa Italia: la semifinale si deciderà in Toscana

VILLA SAN FILIPPO - Si ferma sull’uno a uno il Valdichienti Ponte nella gara d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. I verdefluo hanno tenuto botta al Certaldo (città metropolitana di Firenze, città nativa del tecnico del Napoli Luciano Spalletti), passato in vantaggio con Martini al 37’, poi bravo Palmieri a crederci e rispondere in pieno recupero del primo tempo alla rete viola e rimettere in parità la partita e in gioco il Valdichienti Ponte per il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno

Il tabellino

VALDICHIENTI PONTE - CERTALDO 1-1

Valdichienti Ponte (4-3-3): Rossi; Mazzieri (13’st Lattanzi A.), Di Molfetta, Pigini, Tombolini; Sfasciabasti (13’st Calcabrini), Sopranzetti, Trillini; Triana (33’st Zira), Palmieri (39’st Del Brutto), Passewe. All. Bolzan

Certaldo: D’Ambrosio; Orsucci (19’st Marconi), De Pellegrin, Razzanelli; Bardotti, Nuti, Bernardini, Martini (25’st Zanaj), Vecchiarelli; Corsi, Baccini. All. Ramerini

Arbitro: Saffioti di Como

Reti: 37’pt Martini (C), 47’pt Palmieri (VP)

Ammoniti: Pigini (VP), De Pellegrin (C), Mazzieri (VP), Razzanelli (C), Vecchiarelli (C)