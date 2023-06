Il Colle '06 sceglie la storia: in panchina con i dorici l'ex bomber di Ancona e Cesena Cristiani

ANCONA- Il Colle 2006 riparte dall'esperienza e dalla storia. Sulla panchina dello storico club anconetano, che il prossimo anno disputerà il torneo di Seconda Categoria, siederà il navigato Cristiano Cristiani nelle ultime stagioni alla guida del Cral Palombina.

Il passato

Una storia fatta di gol e di grandi palcoscenici del professionismo. Da Sant'Elpidio a Mare e Cingoli fino all'esordio in Serie A col Cesena nel 197. Ha rappresentato un pezzo di storia dell'Ancona in Serie C dove anche a livello giovanile disputò una finale nazionale. Poi Fano, e ancora tanti gol nonostante i diversi infortuni che ne hanno rallentato un grande avvenire: cinque volte le caviglie hanno fatto crac, poi la rottura del malleolo, di una gamba, del menisco, di un mignolo e due costole fratturate. Ora per il classe 1952 chiaravallese di nascita l'ennesima avventura. Con la grinta di sempre.