Le prime promosse, retrocessioni azzerate: ecco tutte le squadre che fanno festa

ANCONA - Promozione delle capolista di tutti i campionati e azzeramento delle retrocessioni dalla Promozione in giù. Recepite le direttive del conclave di giovedì della Lnd, si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio direttivo del Comitato regionale della Figc che ha reso definitive le classifiche dei campionati dilettantistici, interrotti il 23 febbraio dopo 23 giornate a causa del Coronavirus, e stabilito le proposte da avanzare al Consiglio federale, in programma giovedì 25 giugno. Escludendo il Sassoferrato Genga, costretto a lasciare l’Eccellenza a causa di disposizioni di organi superiori, è stato applicato il blocco delle retrocessioni anche alle ultime in classifica, rispettando la linea tracciata dal presidente Paolo Cellini che ha trovato ampia condivisione tra i colleghi degli altri Comitati. Prime promosse Rispettando il criterio di privilegiare il merito, seguito da serie C e D, saliranno di categoria 23 squadre che occupavano il primo posto al momento dello stop definitivo: il Castelfidardo approderà in serie D, Biagio Nazzaro e Atletico Ascoli in Eccellenza, Fermignanese, Portuali Ancona, Trodica e Castignano in Promozione, Fermignano, Tavullia, Colle 2006, Castelfrettese, Appignanese, Elfa Tolentino, Montottone Grottese e Orsini Monticelli in Prima Categoria, Avis Sassocorvaro, Junior Centro Città, Junior Pergolese, Aurora Jesi, Union Picena e Castoranese in Seconda insieme a una tra Pollenza, San Marco Petriolo e Vis Gualdo, appaiate in testa al girone F di Terza, e a una tra Pedaso e Recreativo Porto Sant'Elpidio (a -2 con una gara in meno) in lotta per la leadership del G. Per tutte la promozione sarà ratificata il 25 giugno, quando il Consiglio federale dovrà approvare le richieste del governo del calcio marchigiano.

