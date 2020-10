Motogp, trionfa Petrucci. Valentino Rossi cade al primo giro

Danilo Petrucci, alla guida di una Ducati, con il tempo di 45'26"578, ha vinto il Gran premio di Francia della MotoGp, disputato sulla pista di Le Mans, precedendo lo spagnolo Alex Marquez, terzo Pol Espargarò e quarto Andrea Dovizioso. È il primo successo per il pilota umbro. Valentino Rossi è caduto al primo giro

LA CADUTA DI VALENTINO

Il “Dottore” è scivolato all'altezza della curva 3, la moto si è spenta e non è riuscito a ripartire, con i commissari di gara costretti a caricarla sul furgone. Per Valentino si tratta del terzo 'zerò consecutivo nel Mondiale 2020. In testa due italiani Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso con le Ducati, terzo Jack Miller a 18 giri dal termine.

