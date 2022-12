E' tutto vero, Marocco in semifinale. Superato 1-0 il Portogallo, esulta anche Cheddira espulso nel finale

Di nuovo in campo, di nuovo protagonista. Ma stavolta sfortunato. Per aiutare il Marocco a coronare un sogno che ha dell'incredibile. Minuto 67, la sua squadra in vantaggio 1-0 sul Portogallo con il c.t. Regragui per provare a contenere il forcing di Ronaldo e compagni si affida a lui con Walid Cheddira che prende il posto di Amallah.

Spirito di sacrificio e tanta corsa, al 74' un guizzo che per poco non vale il raddoppio. Grande agonismo in campo, il Portogallo le tenta tutte, il Marocco stringe i denti, Cheddira è l'unico attaccante ma è importante il suo contributo in fase di contenimento diventando in pratica il primo difensore. Come accade al 90' quando per spezzare una trama del Portogallo commette un fallo che gli costa il cartellino giallo. E dopo 90 secondi un altro intervento falloso che gli costa il secondo "giallo" e quindi il cartellino rosso con il Marocco in dieci per gli ultimi 6'. Pepe si mangia il pareggio, arriva il triplice fischio finale con il Marocco e tutta la nazione e l'Africa a festeggiare. E gioisce anche Cheddira anche se con un po' di rabbia per il cartellino rosso.