Marocco in semifinale, centinaia in centro a Milano tra fumogeni e caroselli d'auto

(LaPresse) Il Marocco conquista una storica semifinale ai Mondiali di Qatar, battendo il Portogallo per 1-0, e la festa dei tifosi rossoverdi scatta anche a Milano. In centinaia si sono riversati nelle vie centrali della città, in particolare in corso Buenos Aires, per sfogare la propria gioia. Fumogeni, fuochi d'artificio e caroselli d'auto a go-go per celebrare lo storico traguardo: mai nessuna nazionale africana era arrivata tra le prime 4 in una rassegna iridata.