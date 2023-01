Cheddira show, tre gol al Parma (e a Buffon) già alla fine del primo tempo

ASCOLI - Bianconeri domani in campo nella difficile trasferta di Terni ma il torneo cadetto propone per oggi sfide di grande interesse. E quanto sta succedendo nei vari campi lo conferma in maniera molto chiara con un Cheddira dopo aver conquistato spazi e copertine sta demolendo il Parma: tre gol già alla fine del primo tempo, tre volte il pallone alle spalle di un certo Buffon per un Bari che sogna.

BARI - PARMA 3-0 (Cheddira, Cheddira rig, Cheddira rig.)

CAGLIARI - COMO 2-0 (Pavoletti, Azzi)

PISA - CITTADELLA 1-2 (Mastrantonio, Crociata, Morutan)

REGGINA - SPAL 0-1 (Autogol Gagliolo)

PERUGIA - PALERMO 3-2 (Di Serio, Casasola rig, Marconi, Olivieri, autogol Santoro)