Cheddira, orgoglio marchigiano: dall'Eccellenza con il suo Loreto a Cristiano Ronaldo. Tutta la regione tifa per il bomber

LORETO- Loreto tifa per lui. Le Marche, intere, tifano per lui. "Lui" non può che essere Walid Cheddira, il bomber loretano capocannoniere della Serie B con il Bari a quota 9 reti, che ieri - 6 dicembre - ha fatto il suo esordio assoluto nei Mondiali di calcio in Qatar nella ripresa dell'ottavo di finale tra Marocco-Spagna terminata 0-0 e poi vinta ai rigori dalla formazione marocchina con il cucchiaio dell'ex terzino dell'Inter Achraf Hakimi. Per Cheddira, italo-marocchino con tanti rimpianti in salsa azzurra, due buone occasioni, tante sportellate, una lunga festa nel post-partita e un sogno che continua. Perchè adesso, nei quarti di finale in programma sabato alle 16, di fronte al bomber marchigiano ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, di Leao, di Bruno Fernandes e di Pepe. E sarà un po' come riavvolgere il nastro per tornare ai primi giorni di carriera tra i dilettanti marchigiani. Dove iniziò la sua parabola.

Continua...