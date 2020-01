Melchiorri in bianconero: oltre a Entella, Bari e Vicenza lo vuole anche la Juve U23

MACERATA - Federico Melchiorri in bianconero. Non quello dell’Ascoli, ma forse quello della Juventus U23, attualmente solo tredicesima nel girone A di Serie C, con 23 punti in 19 partite, 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 20 gol segnati e 26 subiti. Rimasta orfana del nordcoreano Han, ceduto in Qatar, il club bianconero si guarda intorno sul mercato alla ricerca di un valido sostituto per l’unica squadra cadetti dei professionisti. L’ultima idea della società bianconera porta appunto al maceratese Federico Melchiorri, centravanti di 32 anni nato a Treia e di proprietà del Perugia, ben noto ai tifosi marchigiani per aver vestito anche le maglie di Samb, Tolentino e Maceratese.



L’entourage del giocatore, visto il poco utilizzo con il 4-3-2-1 in questa prima parte di stagione, si è già mosso concretamente nelle ultime settimane trovando un buon appiglio per un accordo con l’Entella sulla base di un contratto fino al 2022. Melchiorri resterebbe comunque sempre nel mirino anche di Bari e Vicenza.





