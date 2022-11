PESARO- Nemmeno il tempo di metabolizzare il pari con la Fermana che è già tempo di pensare alla prossima. Settimana di allenamenti corta quella che inizia oggi per la Vis di Sassarini, che sabato prossimo - alle 17.30 - sarà di scena a Chiavari, nella tana della Virtus Entella che a buon diritto è da annoverare tra le big del girone.

Per rosa, allestita senza badare a spese, e anche per classifica, dal momento che i liguri sono secondi in classifica assieme al Gubbio a quota 26, avendo perso la vetta a vantaggio della Reggiana per via del pareggio all’ultima giornata nella tana del San Donato Tavarnelle. Sulla carta la missione per i pesaresi, se non impossibile, è difficile, però arrivati a questo punto il dovere è quello di provare a fare i punti su ogni campo, a prescindere dall’avversaria di turno. E poi, per sabato, la Vis dovrebbe avere nella sua faretra una freccia in più, che risponde al nome di Manuel Pucciarelli. L’attaccante 31enne ex Empoli e Chievoverona, solo per citare le principali esperienze di una carriera giunta ai massimi livelli, domenica era sugli spalti del Benelli per assistere al derby con la Fermana. Superate le visite mediche, domani sarà presentato alla stampa, prima dell’esordio con la casacca biancorossa della Vis subordinata all’arrivo del transfer.