ANCONA Anno nuovo, vita nuova. Deve appellarsi ad un noto proverbio popolare l'Ancona impegnata oggi pomeriggio contro l'Entella nella prima gara del 2024 (e del girone di ritorno). Prima di Natale, il ruolino dei dorici è stato da retrocessione diretta. Due punti in cinque gare, una vittoria che manca dal 18 novembre (2-0 alla Recanatese) e la zona playout che bussa forte alle spalle con due sole lunghezze di margine che non possono essere considerate una salda scialuppa di salvataggio.

Invertire la marcia

Ecco perché va invertita la rotta, da subito. Onde evitare di incappare in brutte sorprese, come ha ricordato ai suoi ragazzi mister Colavitto in questi giorni. E' passata appena una settimana dall'inizio del mercato ma i biancorossi hanno già cambiato volto. Dentro tre "esiliati" dalla precedente gestione tecnica di Marco Donadel - Mondonico, Prezioso e Moretti - insieme all’ex Recanatese Daniel Giampaolo strappato alla Sambenedettese. Altri arriveranno, senza dubbio, ma allo stato attuale delle cose bisogna far affidamento sui presenti. Con la consapevolezza del fatto che, dall'altra parte, arriverà una compagine rigenerata e dai valori assoluti importanti. Tra cui gli ex Luca Parodi e Alessandro Faggioli.

Dubbi e novità

A livello di formazione sono due i dubbi principali da risolvere e sono legati alla presenza, a centrocampo, di Gatto e Paolucci alle prese con qualche noia fisica. Il capitano si è allenato regolarmente nelle ultime due sedute, svolgendo alcuni esercizi preventivi, e potrebbe partire dal primo minuto. Discorso opposto per Paolucci (in scadenza di contratto a giugno 2024 e in trattativa per il rinnovo, ndr) che sembrerebbe più orientato a entrare a partita in corso. Per il resto, nel 4-3-3 davanti a Perucchini coppia centrale composta da Mondonico e Pellizzari - Cella è stato provato in regia se Gatto non dovesse farcela - con Clemente e Martina sugli esterni. Le mezzali saranno Saco e Prezioso mentre in avanti, dove Cioffi è vicino al forfait per un fastidio muscolare, il tridente sarà composto da Energe, Spagnoli (in rete anche nel match d’andata) e Moretti. In panchina Giampaolo, pronto a subentrare in caso di bisogno. Non dovrebbero essere annoverati neanche tra le riserve Nador e Peli, giocatori ormai da tempo con le valigie in mano. Per l’ufficialità bisognerà attendere, tuttavia, i convocati di questa mattina.

Dirige Pacella di Roma

Il fischietto sarà Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, alla prima stagionale con i padroni di casa. Nel girone B di Lega Pro, lo scorso 10 dicembre ha arbitrato Lucchese-Fermana 0-0. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Davide Merciari di Rimini. Quarto ufficiale Simone Gavini di Aprilia. La sfida del Del Conero sarà trasmessa in diretta televisiva in pay per view su Sky Sport canale 253 e in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona. Cinque diffidati tra le due squadre. Cioffi e Clemente per l'Ancona, Di Mario, Manzi e Corbari per l'Entella.