PESARO «Il mio stato d’animo? Come siete voi dopo tre sconfitte consecutive? I giocatori però devono continuare a giocare a calcio, a offrire prestazioni come quella con la Carrarese, avversario forte contro cui non abbiamo mai mollato, nemmeno con l’uomo in meno». Determinato Simone Banchieri, l’allenatore della Vis che oggi, alle 18.30, a Recanati affronta la Virtus Entella. «Di fatto la quarta partita in trasferta su quattro - ha fatto notare il tecnico piemontese dei pesaresi - Ci dispiace per i nostri tifosi, ma finché non ci diranno che possiamo allenarci e giocare sul nostro campo non possiamo fare altrimenti».

Gara tosta

La Vis arriva all’appuntamento odierno dopo tre 0-1 consecutivi. Non il massimo affrontare una big come l’Entella, partita piano al punto da aver cambiato guida tecnica. «Dispiace per colleghi come Volpe ma anche come Rastelli, esonerati dopo la terza giornata - ha detto Banchieri - Che partita mi aspetto? Difficile, come sono difficili tutte le partite di Serie C, contro una formazione costruita per vincere che col cambio di allenatore darà sicuramente qualcosa in più».

«Pensiamo a noi»

«Un avversario che rispettiamo, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita - ha aggiunto - a giocare a calcio, a fare gol e a non prenderlo. Cosa che finora non ci è accaduta, anche se per la verità uno l’avevamo fatto. Noi rispettiamo tutti ma vogliamo rispetto». Chiaro il riferimento alla rete annullata a Sylla a Ferrara ma anche a una serie di decisioni arbitrali che sono andate praticamente tutte dalla parte opposta a quella biancorossa. Da ultima l’espulsione, che definire dubbia è solo un eufemismo, di Mattioli allo stadio dei Marmi, che costringerà Banchieri a fare i salti mortali per proporre un undici plausibile. Oltre al difensore impiegabile esterno, assente perché per forza di cose squalificato, mancheranno quasi certamente Di Paola, Mamona, Karlsson e Zagnoni, nonostante il mister ieri in conferenza abbia spiegato di rimettersi alle decisioni dello staff medico: «Molti di loro hanno un’ecografia nelle prossime ore, decideremo all’ultimo». Qualche speranza per Mirko Valdifiori, centrocampista d’esperienza il cui rientro sarebbe fondamentale a livello di geometrie, carattere e leadership. «Chi ha giocato contro la Carrarese comunque ha dato tutto facendo ampiamente il suo - ha dichiarato il mister vissino - Purtroppo non è arrivato un risultato positivo, così come nelle precedenti due partite, però una cosa ci ha caratterizzato finora: una chiara identità di gioco che ci ha fatto sempre essere squadra. Chiaramente non siamo contenti dei risultati, e tutto è migliorabile, però i ragazzi - sia i 18 nuovi che i 7 che sono rimasti dall’anno scorso - hanno sempre dato l’anima e continueranno a farlo».

Coordinate del match

Allo stadio Tubaldi di Recanati, dalle 18.30, Vis-Entella sarà arbitrata da Emanuele Frascaro di Firenze, assistito da Veronica Vettorel di Latina e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia (quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato). Diretta Sky sport e Now, i tifosi pesaresi hanno la possibilità di acquistare il biglietto online nei punti vendita fisici di Vivaticket fino all’ultimo.