Falsa partenza della Fermana: Entella in gol dopo appena 9 minuti, bis di Santini (0-2)

FERMO La Fermana perde in casa 2-0 contro l'Entella. Partita decisa nei primi 45' con le reti di Mosti, dopo 9 minuti, e il bis di Santini prima del riposo. Pesa come un macigno il rigore fallito dal canarino Misuraca al 33'.

Il prepartita

Vietato farsi ingannare dalla classifica dell'Entella, vietato sbagliare ancora. Dal pari di domenica scorsa a Ferrara con la Spal, dopo il riavvento di Stefano Protti, tutta la Fermana ha riassorbito vibrazioni positive. Che oggi (calcio d'inizio alle ore 14) dovranno far tremare il "Recchioni". Lo stadio di viale Trento deve tornare ad essere un fortino.

Il ruolino di marcia

Le tre sconfitte consecutive in casa – con Recanatese, Cesena e Perugia, zero gol fatti e sette schiaffi presi – sono già costate care all’esonerato Andrea Bruniera. E questo pomeriggio, con l’Entella, Protti vorrà evitare di far poker contro una sua bestia nera. Lo scorso anno, infatti, il mister di Santarcangelo conquistò contro la formazione di Chiavari due sconfitte su due, una a Fermo e una in Liguria (sfortunatissima).

Segui la diretta: Fermana-Entella live

FERMANA - ENTELLA 0 - 2

9' Entella in vantaggio con Mosti

33' Misuraca sbaglia un calcio di rigore

40' Santini raddoppia.

Doppio vantaggio per l'Entella

FERMANA (4-3-3) Borghetto 5 (11’st Furlanetto 6); Eleuteri 6, Spedalieri 5.5, Calderoni 6, Laverone 5 (14’st Padella 6); Scorza 5.5 (28’st Fontana sv), Giandonato 6.5, Misuraca 5; Pinzi 5 (28’st Benkhalqui sv), Curatolo 5 (14’st Paponi 6), Semprini 5 (A disp: Mancini, Pistolesi, Fort, Santi, Vessella, Biral, Grassi) All: Protti 6

ENTELLA (4-3-1-2) De Lucia 7; Parodi 6, Manzi 6, Bonini 6, Di Mario 6 (20’st Tomaselli 6); Corbari 5, Petermann 6 (39’st Kontek sv), Tascone 6 (41’st Lipani); Mosti 7 (20’st Siatounis 6); Zamparo 6.5, Santini 6.5 (20’st Disanto 6) (A disp: Paroni, Mazzadi, Cecchini, Clemenza, Faggioli, Sadiki, Reali, Banfi, Lancini) All: Gallo 6.5

ARBITRO Mucera di Palermo 5.5

RETI 9’pt Mosti, 40’pt Santini

NOTE al 33’pt Misuraca sbaglia un rigore; ammoniti Corbari, Giandonato, Semprini, Zamparo; angoli 7-1; recupero 2’+4’; spettatori 1.300