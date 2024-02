Fermana, punto di speranza: i gialloblù escono indenni dal campo dell'Entella grazie a una rete di Fort nei minuti di recupero

CHIAVARI Con un guizzo del suo difensore centrale Fort la Fermana è riuscita a strappare un punto d'oro sul campo dell'Entella quando si stava materializzando la sconfitta. E' un 1-1 utile per rendere più affascinante lo scontro diretto di sabato con l'Olbia, ora a portata di mano: i marchigiani, sempre ultimi, hanno accorciato il distacco a un punto. E con una vittoria potranno superare i sardi e abbandonare così l'ultimo posto in classifica.

LEGGI ANCHE: Ascoli, squadra e tifosi spalla a spalla: sancito il patto per difendere la Serie B

La cronaca

Gallo è con l'attacco a pezzi (out Montevago e Santini) così fa esordire dal 1' in C il 2005 lussemburghese Embalo.

Sulla destra Zappella vince il ballottaggio con Garattoni e in difesa rientra Parodi con la fascia al braccio. Protti, invece, rinuncia all'acciaccato Heinz, abbassa Eleuteri e accelera l'utilizzo di Malaccari alto. In avvio l'Entella sembra più reattiva e pronta, ma il primo vero squillo è di marca ospite. Misuraca si conquista una punizione da posizione succosa, Giovinco dalla sua mattonella la scava benissimo verso la porta ma è prodigioso De Lucia nel ricacciare la sfera sulla linea con un balzo felino. Al quarto d'ora è un'azione abbastanza confusa e causale, col mancato stop di Embalo, a far terminare il pallone sui piedi di Zappella che calcia da posizione defilata trovando la respinta di Furlanetto. Nella fase centrale poco o nulla da segnalare, mentre nel finale i liguri crescono aggirando l'area e pennellando alcuni cross pericolosi. Uno di questi, nei minuti di recupero del primo tempo, viene recapitato da Tomaselli sulla testa dell'esordiente Embalo che va in cielo, la prende troppo bene e vede il pallone sbattere sulla traversa. Spavento per i gialloblù, toccasana il duplice fischio di Bozzetto di Bergamo. Si va al riposo con il risultato ad occhiali.

Il secondo tempo

La ripresa riprende con la staffilata di Petermann (48') che dopo una ripartenza fulminea testa la reattività dell'ottimo Furlanetto. Soffre la Fermana messa alle corde, gialloblù che si abbassano di troppi metri già al 60'. E dopo quattro minuti, sull'ennesimo cross di Zappella, Giovannini se la ritrova lì e dopo un batti e ribatti di sinistro fulmina Furlanetto col mancino. Proteste Fermana per un possibile offside e un mani in area, ma intanto è 1-0. Gli ospiti reagiscono con Giovinco che suona la carica con un bolide (68', bravo di nuovo De Lucia) e con un cross (72') che nessuno riesce a deviare. Protti si affida ai cambi ma Petrelli trova il muro di un difensore sin quando al 93', su invito dell'inesauribile Eleuteri, Fort devia in rete. Prima del gong c'è pure il tempo per un altro destro a giro di Giovinco, ma De Lucia è insuperabile.