Ascoli, squadra e tifosi spalla a spalla: sancito il patto per difendere la Serie B

ASCOLI Patto per la salvezza. Giocatori e tifosi che si guardano in faccia per sancire un'unione che deve portare a tagliare il traguardo della paermanenaza in cadetteria. Un patto che si è rafforzato ancora di più al termine della partita vinta a Piacenza contro la FeralpiSalò, quando i giocatori si sono recati sotto al settore che ospitava i quasi cinquecento supporter bianconeri.

La tifoseria

C'erano tutti i gruppi Ultras, c'era la gente picena, insieme ai ragazzi in maglia bianconera hanno rafforzato questo patto per poter proseguire il cammino uniti.

I giocatori a lottare in campo, i tifosi sugli spalti dello stadio Del Duca e in qualsiasi stadio d'Italia, per gli ascolani non conta la distanza chilometrica, loro ci sono sempre. «Noi vogliamo questa salvezza» il coro che ha salutato la squadra che si è poi diretta negli spogliatoi. Contro la FeralpiSalò sono arrivati i tre punti attesi e adesso sotto con il Brescia, domani sera la squadra sarà chiamata ad un altro sforzo, spinta dalla sua tifoseria per poter proseguire la risalita e sperare in un altro miracolo. È già successo negli anni passati quando squadra e tifosi hanno sancito alleanze per poter raggiungere il traguardo. La squadra sa quanto sia importante avere il sostegno della sua gente, di chi sfida tutto e tutti per i colori bianconeri.