CHIAVARI - Primo tempo da incubo dell'Ascoli a Chiavari dove la partita si gioca a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus con i padroni di casa in vantaggio per 3-0: Paolucci ha sbloccato il risultato, Poli ha segnato il gol del raddoppio e dopo timidi tentativi dei bianconeri è arrivato anche il gol del 3-0 con De Luca che ha trasformato un calcio di rigore. E la classifica della squadra di Stellone adesso è davvero preoccupante.





