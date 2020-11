Ritocco in regia per la Vis: aggregato nel gruppo l'ex Entella Di Paola

PESARO La Vis ha trovato il suo regista? Sulla carta è così, perché Manuel Di Paola - che ieri si è allenato a Pesaro, in attesa di vedere se si concretizzerà il trasferimento - nonostante la ancor giovane età ha tutti i crismi per poter chiudere la voragine in rosa alla voce «gente che imposta». Nato a Parma nell'ottobre del '97, è cresciuto nelle giovanili dell'Entella con cui, nel 2016-2017, è arrivato a un passo dalla vittoria della coppa Italia Primavera, in una squadra che annoverava come compagno un certo Nicolò Zaniolo e che è stata sconfitta in finale dalla Roma di Alberto De Rossi.

Da Zaniolo alla B Poi il passaggio in prima squadra alla Virtus Entella, con 23 presenze in Cadetteria collezionate in due campionati consecutivi. Poi il passaggio, a metà stagione 2018-2019, al Monza. L'anno scorso, con la maglia della Virtus Verona, ha collezionato 7 presenze prima che subisse la rottura del legamento crociato del ginocchio che l'ha tenuto lontano dai campi per tutto il campionato, interrotto a livello di stagione regolare a febbraio per pandemia. In tutto Di Paola, che si è svincolato dai veneti nell'ultimo giorno di mercato, vanta nel curriculum più di 20 gettoni in C che vanno ad aggiungersi a quelli in B di cui sopra. E' fermo da più di un anno ma, viste le qualità del giocatore, potrebbe essere un colpo plausibile per una Vis che ha bisogno come il pane di un uomo d'ordine nella zona mediana del campo, che sappia dettare i tempi e innescare le punte che finora hanno segnato, globalmente, appena una rete.

