Mano pesante della Commissione Accordi Economici della Lnd sul Città di Falconara: oltre 44mila euro da versare a ex giocatrici

FALCONARA Mazzata sul Città di Falconara, blasonato club di Serie A femminile di calcio a 5, vincitrice dello Scudetto 2022, due Coppe Italia, due Supercoppe e dell'European Women's Futsal Tournament. Nell'ultimo weekend le citizens seconde in classifica, tra le altre cose, hanno superato il Bitonto capolista al Palabadiali riducendo il distacco dalla vetta a cinque punti.

La stangata

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale DIlettanti, attraverso un comunicato di oggi (6 febbraio) ha determinato 10mila euro da corrispondere alla calciatrice Nathalia Rozo da Rocha, altri 8400 a Rafaela Dal Maz, 9200 ad Angelica Di Biase e 16800 a Croceta Debiasi, per un totale di 44400 euro.

Il tutto entro trenta giorni per non aver interamente rispettato gli accordi con le sopracitate giocatrici - attualmente al Montesilvano - nella scorsa stagione sportiva. A luglio 2023 un'altra ammenda di 500 euro per non aver corrisposto alle calciatrici Da Rocha, Praticò, Dalmae, Ferrara, Polloni, Di Biase, Debiasi e Dos Santos le somme accertate dalla Divisione Calcio a 5 nella procedura di controllo degli accordi economici (11 novembre 2022).