La Vuelle anticipa Costa: «Nessun caso Tambone. Lottiamo insieme, fino al termine della stagione, per salvezza»

PESARO - Come diceva Mou? Il rumore dei nemici (per compattarsi). Aspettando le parole del presidente Ario Costa, attese per domani, la Vuelle anticipa i tempi intervenendo con una nota chiara e diretta: «Non esiste un caso Tambone». E ancora: «Tutti allineati agli obiettivi del club: la permanenza in A1». Infine: «Il presidente, il Consiglio di Amministrazione e le altre funzioni della Società continueranno a profondere tutte le energie necessarie per raggiungere gli obiettivi del Club – in campo e fuori – fino al termine della stagione». Fino al termine della stagione. Una specifica che lascia presagire, comunque vada, un rimescolamento della carte al termine di questa complicata annata. Intanto, nel cuore della stagione più complicata, emerge chiara l'immutata voglia di lottare. Ed è giusto così

La ri-unione

Si è tenuta all’Hotel Flaminio l’attesa assemblea del Consorzio Pesaro Basket. Alla riunione, presieduta dal presidente Franco Arceci, hanno partecipato il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. «Tutte le componenti nutrono stima e rispetto nei confronti l’una dell’altra - si legge in una nota diramata dal club - e si sono allineate relativamente agli obiettivi del club – in campo e fuori». Una nota che viene «diramata anche con l’intento di rettificare e smentire le comunicazioni e le illazioni apparse sugli organi di stampa nei giorni passati.

L'obiettivo salvezza

Il sensazionalismo e la caccia al titolo hanno lasciato poco spazio a una narrazione veritiera delle vicende che stanno interessando il Consorzio, la Società e la squadra (come ad esempio la presunta, mai esistita e infondata “questione Tambone”)».

Nonostante non si stiano ottenendo i risultati sportivi sperati e attesi «la squadra, la Società e il Consorzio sono come sempre uniti e determinati nel proseguire il proprio percorso e portare avanti il proprio programma di lavoro. La squadra, lo staff tecnico e la direzione sportiva sono composte di professionisti seri e preparati che ogni giorno lavorano duramente per salvaguardare la permanenza del Club in Serie A1, obiettivo primario che il Club si è prefissato di raggiungere con assoluta determinazione. Nonostante il contesto molto sfidante, c’è massima unità di intenti. Il presidente, il Consiglio di Amministrazione e le altre funzioni della Società continueranno a profondere tutte le energie necessarie per raggiungere gli obiettivi del Club – in campo e fuori – fino al termine della stagione».

Nel corso della conferenza stampa convocata per la giornata di domani, il presidente Ario Costa condividerà con i media maggiori dettagli e considerazioni.