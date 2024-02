Vuelle Pesaro, il presidente Ario Costa: «Resto per lottare fino al termine della stagione, poi lascio. Restiamo uniti. Caso Tambone fake news». Arbitri Scafati nel mirino

PESARO - Ario Costa, storia e anima della Vuelle, il gigante diventato presidente, muove le sue lunghe mani e va dritto al punto: «Non mi dimetto oggi - rimarca subito con forza -. Ho deciso di lasciare il mio ruolo di presidente, che è una cosa diversa, al termine della stagione. Non ho deciso oggi, non c'è crisi, non c'è terremoto, stiamo bene. Questa società andrebbe messa in piazza del Popolo di fianco alla fontana (sarebbe da farci un monumento fa capire Costa, ndr) così come Beretta che ci ha salvato la vita in questi 5 anni. Purtroppo abbiamo un terz'ultimo posto in classifica da difendere. Chi non capisce questo non deve parlare di sport».